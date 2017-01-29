SuperSkills: Смит принёс победу Тихоокеанскому дивизиону в конкурсе бросков

В рамках Матча звёзд НХЛ в конкурсе бросков с дистанции победу Тихоокеанскому дивизиону принёс точный бросок голкипера «Аризоны» Майка Смита.От каждого дивизиона выставлялся один бросающий на одну из четырёх позиций.Бросающий 1 (от ближней синей линии): Никита Кучеров («Тампа») 0/2, Райан Макдона («Рейнджерс») 0/2, Райан Сутер («Миннесота») 1/2, Джо Павелски («Сан-Хосе») 0/2.Бросающий 2 (от центральной линии): Эрик Карлссон («Оттава») 0/2, Уэйн Симмондс («Филадельфия») 1/2, Тайлер Сегин («Даллас») 0/2, Брент Бернс («Сан-Хосе») 1/2.Бросающий 3 (от дальней синей линии): Брэд Маршан («Бостон») 0/2, Тэйлор Холл («Нью-Джерси») 0/2, Пи Кей Суббэн («Нэшвилл») 0/2, Райан Кеслер («Анахайм») 0/2.Бросающий 4 (с линии ворот): Ши Уэбер («Монреаль») 0/2, Брэйден Холтби («Вашингтон») 0/2, Нэтан Маккиннон («Колорадо»)/Кори Кроуфорд («Чикаго») 0/2, Майк Смит («Аризона») 1/2.