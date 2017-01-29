SuperSkills: дивизион Метрополитан выиграл эстафету мастерства

В рамках Матча звёзд НХЛ в первом конкурсе SuperSkills «Эстафета мастерства» победу одержала команда дивизиона Метрополитан. Одним из комментаторов конкурса выступил защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббэн.
Атлантический дивизион – дивизион Метрополитан – 1 минута 39,66 секунды – 1 минута 21,7 секунды (одно очко + бонусное очко за лучший результат).
Броски с ходу: Эрик Карлссон («Оттава»), Винсент Трочек («Флорида»), Кайл Окпосо («Баффало») – Сет Джонс («Коламбус»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»)
Пасы на маленькие ворота: Франс Нильсен («Детройт») – Джон Таварес («Айлендерс»)
Контроль шайбы: Никита Кучеров («Тампа») – Джастин Фолк («Каролина»)
Обработка шайбы: Остон Мэттьюс («Торонто») – Сидни Кросби («Питтсбург»)
Вратарские голы: Кэри Прайс («Монреаль») – Брэйден Холтби («Вашингтон»)
Центральный дивизион – Тихоокеанский дивизион – 1 минута 44,03 секунды (одно очко) – 2 минуты 3,12 секунды.
Броски с ходу: Данкан Кит («Чикаго»), Райан Сутер («Миннесота»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – Джо Павелски («Сан-Хосе»), Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Райан Кеслер («Анахайм»)
Пасы на маленькие ворота: Джонатан Тэйвз («Чикаго») – Дрю Даути («Лос-Анджелес»)
Контроль шайбы: Тайлер Сегин («Даллас») – Кэм Фаулер («Анахайм»)
Обработка шайбы: Патрик Кейн («Чикаго») – Джон Годро («Калгари»)
Вратарские голы: Деван Дубник («Миннесота») – Майк Смит («Аризона»)
После первого конкурса дивизион Метрополитан набрал два очка, Атлантический – 1, Центральный и Тихоокеанский – 0.
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