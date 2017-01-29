SuperSkills: Кросби — лучший по точности бросков

В рамках Матча звёзд НХЛ конкурс SuperSkills «Броски на точность» выиграл капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, быстрее всех поразивший мишени. В конкурсе принимало участие восемь человек, представители Атлантического дивизиона соревновались с игроками из дивизиона Метрополитан, а Тихоокеанского – из Центрального.
Результаты:
Кайл Окпосо («Баффало») – Джон Таварес («Айлендерс») – 15,97 секунды: 26,8 секунды. одно очко выиграл Атлантический дивизион.
Остон Мэттьюс («Торонто») – Сидни Кросби («Питтсбург») – 12,28: 10,73. одно очко выиграл дивизион Метрополитан.
Патрик Лайне («Виннипег») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 21,82: 15,64. одно очко выиграл Тихоокеанский дивизион.
Патрик Кейн («Чикаго») – Джефф Картер («Лос-Анджелес») – 18,95: 17,66. одно очко выиграл Тихоокеанский дивизион.
Кросби принёс дивизиону Метрополитан бонусное очко.
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