Кросби: надо воспользоваться тем, что мы с Овечкиным сыграем вместе

Капитан «Питтсбург Пингвинз»поделился ожиданиями от игры вместе с Александром Овечкиным за команду дивизиона Метрополитан в предстоящем турнире дивизионов Матча звёзд НХЛ.«Послушайте. Я знаю его давно, я знаю, как он умеет бросать. Так что надо найти его на синей линии, и тогда у нас есть шанс. Против него тяжело играть. Надо воспользоваться тем, что мы сыграем вместе», – цитируте игрока официальный сайт НХЛ.Раньше Кросби и Овечкин вместе играли на Матче звёзд только один раз – в 2007 году.