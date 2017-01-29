Будро: надеюсь, что Овечкин и Кросби не воспользуются своими шансами

Главный тренер «Миннесота Уайлд»Брюс Будро, который возглавит команду Центрального дивизиона в Матче звёзд НХЛ, оценил потенциал нападающих Александра Овечкина и Сидни Кросби. Нападающие сыграют за сборную Столичного дивизиона.
«Надеюсь, что Овечкин и Кросби не воспользуются своими шансами. Я не сомневаюсь, что они у них будут. Они выкатятся «два в одного», и если не забьют, тогда мы ответим им таким же выходом. Не думаю, что в такой игре ни у кого не будет голевых моментов. Это будет замечательный хоккей», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.