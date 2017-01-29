Стасенко: личная статистика — это вторично, по ней нельзя судить о пользе

Защитник «Северстали»поделился мнением о важности личной статистики.«Северсталь» за шесть лет, безусловно, заняла определенную часть моего сердца. Здесь, в Череповце, произошло очень много позитивных для меня моментов, я встретил здесь много хороших людей, появились новые знакомые, друзья. А останусь или нет – это ведь не только от меня зависит. Время покажет.У меня лучшая статистика «плюс-минус» в команде? Самый главный показатель – это показатель команды, на каком месте турнирной таблицы она находится. А личная статистика – это вторично. На мой взгляд, нельзя по статистике судить о том, сколько пользы приносит игрок команде, статистика не отражает этого», — цитирует Стасенко официальный сайт клуба.