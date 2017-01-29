Даути: Кросби и Овечкин как минимум один раз поставят меня в дурацкое положение

Защитник «Лос-Анджелес Кингз»поделился ожиданиями от игры против связки Александра Овечкина и Сидни Кросби на Матче звёзд НХЛ.«С ними будет тяжело. Надо будет выпускать наших лучших игроков, которым придётся их закрывать. Мы играем „3 на 3“. Думаю, что по крайней мере один раз они меня в дурацкое положение точно поставят. Иногда, когда играешь против ребят такого калибра, надо просто снять перед ними шляпу и принять как данность то, что они из тебя дурака сделают», — цитирует Даути официальный сайт лиги.