Беттмэн: «Каролина» никуда не переезжает, пока ничего не происходит

Комиссар Национальной хоккейной лигиподелился мнением о перспективах клуба «Каролина Харрикейнз», выразив уверенность, что клуб не уедет из Северной Каролины«Планы владельца „Каролины Харрикейнз“ Питера Карманоса? Питер может продать клуб, может оставить его себе. Может продать всё, может продать его часть. Или вообще ничего не продавать. Ничего пока не происходит. На данный момент ничто не говорит о том, что надо продавать клуб. И он никуда не переезжает», — приводит слова Беттмэна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.