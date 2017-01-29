Сорокин: игру Мозякина как ни разбирай, всё равно каждый раз играет по-разному

Вратарь ЦСКАподелился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом», который закончился со счётом 4:3 ОТ в пользу «армейцев».«Играли с очень сильной командой, но ребята молодцы, играли до последнего, и хоккейный бог нас отблагодарил. Когда Мозякин забил вторую шайбу, был рикошет, она от крюка зашла. Мозякин мастер, что тут скажешь, его игру как ни разбирай, он всё равно каждый раз делает всё по-новому. Очень понравился овертайм, в котором только мы практически атаковали. Я бы вообще без буллитов играл, это было бы здорово. Мне сегодня понравилась игра, было интересно. Надеюсь, болельщики тоже так считают. У нас ребята с характером, бились и поэтому смогли вытащить матч. ЦСКА нужно будет играть более дисциплинированно в плей-офф», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.