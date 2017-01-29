Селянне: я невероятно счастлив от попадания в список 100 лучших игроков

Известный финский хоккеистподелился впечатлениями от включения в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.«Безусловно, я невероятно счастлив, что удалось попасть в сотню лучших хоккеистов за всю историю НХЛ. Это большая честь для меня. Когда мне об этом сообщили, я был, конечно, безумно рад. Многих игроков из этого списка я ранее не встречал, но ещё раз повторюсь, что просто невероятно видеть свою фамилию рядом с легендами хоккея. Это не просто выдающиеся хоккеисты из Зала славы. Эти люди определяли облик игры, благодаря им хоккей сейчас вырвался на такой уровень. Безусловно, это особенный момент для меня, сейчас меня переполняют эмоции», — цитирует Селянне официальный сайт лиги.