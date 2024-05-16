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Канада — Норвегия, результат матча 16 мая 2024, счёт 4:1, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Канады одержала четвёртую победу подряд, одолев команду Норвегии
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Норвегии. Победу со счётом 4:1 одержала канадская сборная.

ЧМ-2024 . Группа A
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 1
Норвегия
1:0 Танев (Гуле, Макканн) – 11:50     2:0 Манджапане (Байрэм, Олексяк) – 22:16     2:1 Сольберг (Сальстен, Стеен) – 42:47     3:1 Козенс – 46:37 (sh)     4:1 Макканн (Доус, Олексяк) – 58:30    

На 12-й минуте первого периода Брэндон Танев с передач Кейдена Гуле и Джареда Макканна открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Эндрю Манджапане с передач Боуэна Байрэма и Джейми Олексяка удвоил преимущество сборной Канады.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка осинового времени Стиан Сольберг с передач Эйрика Сальстена и Ноа Стеена размочил счёт в игре. На седьмой минуте периода Дилан Козенс при игре в меньшинстве забросил третью шайбу канадской сборной в матче. В конце встречи Джаред Макканн установил окончательный счёт.

В следующей игре сборная Канады сыграет с командой Финляндии 18 мая. Норвегия встретится с командой Австрии 19 мая.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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