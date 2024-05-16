«Определённая рутина появилась». Мышкин — об играх «России 25» с Казахстаном и Беларусью

Легендарный голкипер сборной СССР, экс-тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин рассказал про встречи сборной «Россия 25» с национальными командами Казахстана и Беларуси.

— Сборная «Россия 25» играла в Большом туре. Вам не надоело постоянно смотреть матчи с Казахстаном и Беларусью?

— Слово «надоело» неправильное. Хоккей не надоедает. Естественно, какая-то определённая рутина появилась. Но таковы сейчас реалии. А хоккей не приедается, какие-то моменты появляются по-новому, какие-то вспоминаются. Надо играть. Не надо распускать нюни. Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слёзки! — сказал Мышкин в интервью «Советскому спорту».

Напомним, российская сборная одержала четыре победы над соперниками из Беларуси в рамках Большого тура. В Казахстане «Россия 25» победила 6:0. В последующих встречах российская сборная победила со счётом 4:0, 6:2, 4:2. Ещё в одном матче национальная команда «Россия 25» одолела сборную Казахстана со счётом 1:0.