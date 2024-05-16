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США — Франция, результат матча 16 мая 2024, счёт 5:0, ЧМ по хоккею 2024

Дубль Мэтта Болди помог сборной США одержать разгромную победу над Францией
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На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными США и Франции. Победу со счётом 5:0 одержала американская сборная.

ЧМ-2024 . Группа B
16 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
США
Окончен
5 : 0
Франция
1:0 Нельсон (Болди, Джонс) – 00:45     2:0 Болди (Сандерсон, Хьюз) – 03:24     3:0 Болди (Годро, Нельсон) – 12:30     4:0 Годро (Веренски, Нельсон) – 18:07     5:0 Пинто (Ткачук) – 57:52    

На 45-й секунде первого периода Брок Нельсон с передач Мэтта Болди и Сета Джонса открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Мэтт Болди с передач Джейка Сандерсона и Люка Хьюза удвоил преимущество американской сборной. Спустя 10 минут Мэтт Болди с передач Джонни Годро и Брока Нельсона оформил дубль, сделав счёт 3:0. В конце периода Джонни Годро с передач Зака Веренски и Брока Нельсона довёл счёт до крупного.

В конце третьего периода Шейн Пинто установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче сборная США сыграет с командой Польши 17 мая. Франция встретится с национальной командой Словакии 18 мая.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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