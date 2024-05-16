Дубль Мэтта Болди помог сборной США одержать разгромную победу над Францией

На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными США и Франции. Победу со счётом 5:0 одержала американская сборная.
На 45-й секунде первого периода Брок Нельсон с передач Мэтта Болди и Сета Джонса открыл счёт в игре. На четвёртой минуте периода Мэтт Болди с передач Джейка Сандерсона и Люка Хьюза удвоил преимущество американской сборной. Спустя 10 минут Мэтт Болди с передач Джонни Годро и Брока Нельсона оформил дубль, сделав счёт 3:0. В конце периода Джонни Годро с передач Зака Веренски и Брока Нельсона довёл счёт до крупного.
В конце третьего периода Шейн Пинто установил окончательный счёт во встрече.
В следующем матче сборная США сыграет с командой Польши 17 мая. Франция встретится с национальной командой Словакии 18 мая.
- 16 мая 2024
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