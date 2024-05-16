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Агент Цыплакова: «Спартак» сделал предложение, которое нас не устроило

Агент Цыплакова: «Спартак» сделал предложение, которое нас не устроило
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Цыплакова, рассказал, почему хоккеист принял решение не подписывать новый контракт со «Спартаком». Напомним, форвард заключил однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».

— Пытались ли как-то договориться со «Спартаком»?

— Нам сделали предложение, которое нас не устроило. После этого нам сделали квалификацию. Дальше уже никаких других у нас больше не было переговоров. Максим поблагодарил руководство и принял решение, что нужно будет поехать в НХЛ.

— Максим уже пребывает в Нью-Йорке?

— Он пребывает в Москве.

— Когда ориентировочно собирается присоединиться к команде?

— У него визы даже ещё нет. Так как это решение по НХЛ не было запланировано ранее, сейчас нужно будет пройти все процедуры по получению визы и так далее.

— Время присоединиться к команде ещё есть.

— Да. Это уже решит он. Пообщаются, ему скажут, когда лучше приехать, обсудят всё дополнительно ещё, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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