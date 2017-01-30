Овечкин: в Матче звёзд мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу команды Столичного дивизиона, за которую он выступал, в Матче звёзд НХЛ. В полуфинале звёзды Столичного дивизиона обыграли Атлантический дивизион (10:6), а в финале одолели Тихоокеанский (4:3). Встречи проходили в формате «три на три» и длились два периода по 10 минут.«Первая игра получилась довольно сложной. У нас был день отдыха вчера, поэтому первые две смены получились очень тяжёлыми. Мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе. Я тяжело дышал после этого. Но потом мы вошли в ритм, почувствовали игру и добились победы на Матче звёзд.Я был единственным защитником в нескольких эпизодах? Конечно, я же готовился к игре», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.