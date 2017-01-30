Кучеров: было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене

Форвард команды Атлантического дивизиона, набравший 4 (2+2) очка в полуфинале Матча звёзд НХЛ со Столичным дивизионом (6:10), поделился эмоциями от игры.«Это был потрясающий опыт. Болельщики отлично поддерживали все команды, организация праздника была на высочайшем уровне. Было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день. Думаю, все получили большое удовольствие от этого уик-энда. Было здорово просто находиться в одной раздевалке с лучшими хоккеистами НХЛ, разделить с ними какие-то моменты.Церемония оглашения списка 100 лучших игроков в истории лиги была незабываемой. Перед началом сезона не думаешь о таких вещах, а потом оказываешься в Лос-Анджелесе на Матче звёзд. Поэтому я просто старался получить удовольствие от каждого момента.Понятно, что «Тампа» проводит не лучший сезон, так что надеюсь, что этот уик-энд поможет зарядиться уверенностью и с новыми эмоциями вернуться в регулярный чемпионат», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.