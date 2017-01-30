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Кучеров: было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене

30 января 2017, понедельник. 09:05. Хоккей
Форвард команды Атлантического дивизиона Никита Кучеров, набравший 4 (2+2) очка в полуфинале Матча звёзд НХЛ со Столичным дивизионом (6:10), поделился эмоциями от игры.

«Это был потрясающий опыт. Болельщики отлично поддерживали все команды, организация праздника была на высочайшем уровне. Было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене, такое не встретишь каждый день. Думаю, все получили большое удовольствие от этого уик-энда. Было здорово просто находиться в одной раздевалке с лучшими хоккеистами НХЛ, разделить с ними какие-то моменты.

Церемония оглашения списка 100 лучших игроков в истории лиги была незабываемой. Перед началом сезона не думаешь о таких вещах, а потом оказываешься в Лос-Анджелесе на Матче звёзд. Поэтому я просто старался получить удовольствие от каждого момента.

Понятно, что «Тампа» проводит не лучший сезон, так что надеюсь, что этот уик-энд поможет зарядиться уверенностью и с новыми эмоциями вернуться в регулярный чемпионат», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Никита Кучеров Сидни Кросби Матч звёзд НХЛ
Новости. Хоккей
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