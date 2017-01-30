Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Батыршин: у меня была вторая предсезонка

30 января 2017, понедельник. 14:01. Хоккей
Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал о переходе в казанский клуб и работе во время восстановления после травмы.

«Стараюсь побыстрее войти в игровой ритм, потому что четыре месяца – это очень много. Надо заново набирать кондиции. Я трезво оценивал своё решение перейти в «Ак Барс». Это хоккей, бывают травмы. Время, которое я пропустил, позволило мне переосмыслить своё отношение к хоккею. За четыре месяца очень соскучился по игре. Появился стимул восстановиться после такой травмы и вернуться на прежний уровень, выиграть вместе с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. Казань – хороший город, есть все условия для комфортного проживания. Не могу сказать ничего плохого про Магнитогорск. Компактный город, быстро там адаптировался. Естественно, Казань побольше.

Если у меня травма, это не значит, что я сижу дома и ничего не делаю. Можно сказать, что была вторая предсезонка, потому что уже через две недели после операции я начал тренировать те группы мышц, которые мог нагружать. До выхода на лёд я полтора месяца тренировался, так что много выходных и не было. Когда команда уезжала на выезд, у меня был один выходной и мы с супругой ездили на остров-град Свияжск. Нам там очень понравилось, красивый вид на Волгу. Нигде не встречал такого удивительного места. Ходили в кремль, посетили Кул-Шариф, гуляли по набережной. Зимой уже мало куда можно выбраться, да и у меня сейчас более плотный тренировочный график. Хочется съездить на Голубое озеро, которое не замерзает. Передо мной стояла задача набрать кондиции, а там уж дальше как тренер скажет, сколько сыграть и как. Даст пять минут – должен отыграть на 100 процентов, даст 20 минут – то же самое.

«Ак Барс» играет в правильный системный хоккей, но это распространяется в основном на оборону. При игре в нападении в чужой зоне особых запретов нет, никто не говорит: «Отдавайте шайбу и бегите в оборону». В обороне же должны играть правильно, чтобы не было провалов, «обрезов». Если такого не будет, то и пропускать не будем», — цитирует игрока «Бизнес ОНЛАЙН».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Рафаэль Батыршин
Новости. Хоккей
30 января 2017, понедельник
15:00 Гуськов: смена тренерского штаба может навредить «Салавату»
14:23 Сборная России U17 готовится к Турниру пяти наций
14:01 Батыршин: у меня была вторая предсезонка
13:50 Захаркин: я развернул автобус — нельзя прятаться, мы играем для болельщиков
13:36 Сборная U18 работает на сборе перед Турниром пяти наций
13:12 Бобровский: на Матче звёзд нет задачи умереть, но надо не проиграть
13:04 КХЛ объяснила, почему на Н. Квартальнова не наложили дополнительное наказание
12:39 Осала: в плей-офф «Магнитка» будет лучше, чем в прошлом сезоне
12:38 Универсиада: россияне разгромили корейцев с двузначным счётом
12:28 Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк сломал ногу и пропустит около месяца
12:15 Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков — лучшие игроки 22-й недели в КХЛ
11:56 Маккензи: отъезд Овечкина на ОИ может привести к настоящему бардаку
11:48 Вайсфельд: я бы хотел остаться в «Салавате», но переговоры пока не веду
11:42 Карлссон: я счастлив в «Барысе»
11:34 Гендиректор «Югры»: о новом контракте Разина мы даже ещё не думали
11:26 Ю. Назаров: в Новокузнецке шутили, что Андрей Назаров мой старший брат
11:18 Болельщики вызвали «Салават Юлаев» на разговор, вышла вся команда и Захаркин
11:10 Черри: на Матче звёзд игроки даже не старались. Бибер старался
11:00 Обеспечит ли «Торпедо» себе место в плей-офф, продолжит ли «Йокерит» побеждать
10:54 Кросби: знаю, какой бросок у Овечкина, я не хотел упустить такой шанс
10:44 Осала: Никулин смачно приложился, мне требуется капитальный ремонт конька
10:36 Холл: огромная честь играть в команде Гретцки
10:28 Таварес: я очень этого ждал, я же никогда не встречался с Гретцки
10:03 Джеймс Вишневски подписал полноценный контракт с «Чикаго Вулвз»
10:01 Аткинсон: призовые с Матча звёзд потрачу на свадьбу в Коннектикуте
10:00 Ларионов: нет сильной горечи, что не попал в топ-100 лучших игроков НХЛ
09:45 Гретцки: моя тренерская карьера завершена
09:40 Смит: я чувствую, что «Аризона» движется в правильном направлении
09:32 Э. Карлссон: мне не нужно было забивать много, чтобы «Оттава» выигрывала
09:29 «Чикаго» поместил Розсивала в список травмированных и вызвал Форслинга из АХЛ
09:24 НХЛ проведёт Матч звёзд в 2018 году в случае отказа от участия в ОИ
09:21 Беттмэн: НХЛ не рассматривает вопрос с рекламой на форме
09:19 Симмондс: странно, что я стал самым ценным игроком Матча звёзд, но очень горжусь
09:13 Будро: формат Матча звёзд «3 на 3» очень нравится зрителям, я с ними согласен
09:12 Даути: думаю, мы закрыли Овечкина с Кросби в Матче звёзд
09:08 Макдэвид: в финале Матча звёзд играли жёстко, потому что все хотели выиграть
09:05 Кучеров: было весело увидеть Овечкина и Кросби в одном звене
09:04 Шаров: взыграло самолюбие, стыдно было проигрывать СКА 0:5
09:02 Брызгалов: варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно
08:32 Тарасенко: когда разница в счёте составляет семь шайб, это довольно много
08:15 Овечкин: в Матче звёзд мы бегали от одних ворот к другим на постоянной основе
03:07 Столичный дивизион победил Тихоокеанский в финале Матча звёзд НХЛ
02:00 Гол Овечкина помог Столичному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд
00:53 Гол Тарасенко не спас Центральный дивизион от разгрома в полуфинале Матча звёзд
00:25 «Каролина» вызвала голкипера Эдди Лэка из фарм-клуба
Все новости RSS
Как, по вашему мнению, должно поступить руководство «Салавата Юлаева», чтобы выйти из кризиса?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+