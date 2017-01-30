Батыршин: у меня была вторая предсезонка

Защитник «Ак Барса»рассказал о переходе в казанский клуб и работе во время восстановления после травмы.«Стараюсь побыстрее войти в игровой ритм, потому что четыре месяца – это очень много. Надо заново набирать кондиции. Я трезво оценивал своё решение перейти в «Ак Барс». Это хоккей, бывают травмы. Время, которое я пропустил, позволило мне переосмыслить своё отношение к хоккею. За четыре месяца очень соскучился по игре. Появился стимул восстановиться после такой травмы и вернуться на прежний уровень, выиграть вместе с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. Казань – хороший город, есть все условия для комфортного проживания. Не могу сказать ничего плохого про Магнитогорск. Компактный город, быстро там адаптировался. Естественно, Казань побольше.Если у меня травма, это не значит, что я сижу дома и ничего не делаю. Можно сказать, что была вторая предсезонка, потому что уже через две недели после операции я начал тренировать те группы мышц, которые мог нагружать. До выхода на лёд я полтора месяца тренировался, так что много выходных и не было. Когда команда уезжала на выезд, у меня был один выходной и мы с супругой ездили на остров-град Свияжск. Нам там очень понравилось, красивый вид на Волгу. Нигде не встречал такого удивительного места. Ходили в кремль, посетили Кул-Шариф, гуляли по набережной. Зимой уже мало куда можно выбраться, да и у меня сейчас более плотный тренировочный график. Хочется съездить на Голубое озеро, которое не замерзает. Передо мной стояла задача набрать кондиции, а там уж дальше как тренер скажет, сколько сыграть и как. Даст пять минут – должен отыграть на 100 процентов, даст 20 минут – то же самое.«Ак Барс» играет в правильный системный хоккей, но это распространяется в основном на оборону. При игре в нападении в чужой зоне особых запретов нет, никто не говорит: «Отдавайте шайбу и бегите в оборону». В обороне же должны играть правильно, чтобы не было провалов, «обрезов». Если такого не будет, то и пропускать не будем», — цитирует игрока «Бизнес ОНЛАЙН».