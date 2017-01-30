«Авангард» перевёл Густафссона и Пьянова из списка травмированных

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 28-30 января.
«Авангард»:
— переведён из списка травмированных защитник Густафссон Эрик;
— переведён из списка травмированных нападающий Пьянов Валентин;
— продлено нахождение в списке травмированных Бута Дэвида (по 01.02.2017);
— возвращён в ВХЛ вратарь Шилин Олег;
— возвращён в ВХЛ нападающий Манукян Тигран;
— возвращён в ВХЛ нападающий Махановский Павел;
— переведён в ВХЛ нападающий Михеев Илья;
— переведён в ВХЛ защитник Лисов Никита;
— возвращён в МХЛ нападающий Лаута Артур.
«Адмирал»:
— переведён из МХЛ нападающий Яковлев Егор.
«Ак Барс»:
— возвращён в ВХЛ нападающий Лазарев Максим;
— возвращён из ВХЛ нападающий Чибисов Максим;
— возвращён из ВХЛ нападающий Голубев Денис.
«Амур»:
— отзаявлен нападающий Барнетт Джастин;
— переведён из МХЛ защитник Подзиньш Зигурдс.
«Барыс»:
— возвращён в МХЛ защитник Полохов Кирилл;
— возвращён в МХЛ нападающий Гурков Дмитрий.
«Динамо» Мск:
— переведён в список травмированных нападающий Карсумс Мартиньш (по 03.02.2017);
— переведён из списка травмированных нападающий Тарасов Даниил;
— возвращён в МХЛ нападающий Чебыкин Николай;
— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим;
— переведён в МХЛ защитник Зайцев Егор.
«Йокерит»:
— переведён из фарм-клуба нападающий Гюмер Франк.
«Лада»:
— возвращён в ВХЛ защитник Синицын Дмитрий;
— возвращён в ВХЛ нападающий Валуйский Семён;
— переведён в ВХЛ нападающий Мастрюков Алексей.
«Локомотив»:
— переведён из ВХЛ вратарь Красоткин Антон.
СКА:
— переведён в ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;
— переведён из ВХЛ вратарь Скрынник Александр;
— возвращён в ВХЛ вратарь Иванников Евгений.
«Слован»:
— возвращён в МХЛ вратарь Павлас Христиан.
«Торпедо»:
— переведён из ВХЛ защитник Родионычев Дмитрий;
— переведён из ВХЛ вратарь Аляпкин Максим;
— возвращён в ВХЛ вратарь Мольков Николай;
— переведён в ВХЛ нападающий Веряев Данил.
«Трактор»:
— возвращён в ВХЛ защитник Петриков Евгений;
— возвращён в ВХЛ нападающий Афонасьевский Семён;
— возвращён в ВХЛ нападающий Зиновьев Илья;
— переведён в ВХЛ вратарь Мустафин Артур.
ХК «Сочи»:
— переведён из ВХЛ нападающий Щегольков Вадим.
ЦСКА:
— переведён из ВХЛ вратарь Волков Вячеслав;
— возвращён в ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.