«Авангард» перевёл Густафссона и Пьянова из списка травмированных

КХЛ опубликовала изменения в составах команд за 28-30 января.«Авангард»:— переведён из списка травмированных защитник Густафссон Эрик;— переведён из списка травмированных нападающий Пьянов Валентин;— продлено нахождение в списке травмированных Бута Дэвида (по 01.02.2017);— возвращён в ВХЛ вратарь Шилин Олег;— возвращён в ВХЛ нападающий Манукян Тигран;— возвращён в ВХЛ нападающий Махановский Павел;— переведён в ВХЛ нападающий Михеев Илья;— переведён в ВХЛ защитник Лисов Никита;— возвращён в МХЛ нападающий Лаута Артур.«Адмирал»:— переведён из МХЛ нападающий Яковлев Егор.«Ак Барс»:— возвращён в ВХЛ нападающий Лазарев Максим;— возвращён из ВХЛ нападающий Чибисов Максим;— возвращён из ВХЛ нападающий Голубев Денис.«Амур»:— отзаявлен нападающий Барнетт Джастин;— переведён из МХЛ защитник Подзиньш Зигурдс.«Барыс»:— возвращён в МХЛ защитник Полохов Кирилл;— возвращён в МХЛ нападающий Гурков Дмитрий.«Динамо» Мск:— переведён в список травмированных нападающий Карсумс Мартиньш (по 03.02.2017);— переведён из списка травмированных нападающий Тарасов Даниил;— возвращён в МХЛ нападающий Чебыкин Николай;— возвращён в ВХЛ защитник Соловьёв Максим;— переведён в МХЛ защитник Зайцев Егор.«Йокерит»:— переведён из фарм-клуба нападающий Гюмер Франк.«Лада»:— возвращён в ВХЛ защитник Синицын Дмитрий;— возвращён в ВХЛ нападающий Валуйский Семён;— переведён в ВХЛ нападающий Мастрюков Алексей.«Локомотив»:— переведён из ВХЛ вратарь Красоткин Антон.СКА:— переведён в ВХЛ нападающий Дергачёв Александр;— переведён из ВХЛ вратарь Скрынник Александр;— возвращён в ВХЛ вратарь Иванников Евгений.«Слован»:— возвращён в МХЛ вратарь Павлас Христиан.«Торпедо»:— переведён из ВХЛ защитник Родионычев Дмитрий;— переведён из ВХЛ вратарь Аляпкин Максим;— возвращён в ВХЛ вратарь Мольков Николай;— переведён в ВХЛ нападающий Веряев Данил.«Трактор»:— возвращён в ВХЛ защитник Петриков Евгений;— возвращён в ВХЛ нападающий Афонасьевский Семён;— возвращён в ВХЛ нападающий Зиновьев Илья;— переведён в ВХЛ вратарь Мустафин Артур.ХК «Сочи»:— переведён из ВХЛ нападающий Щегольков Вадим.ЦСКА:— переведён из ВХЛ вратарь Волков Вячеслав;— возвращён в ВХЛ вратарь Филоненко Андрей.