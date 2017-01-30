Осипов: не скажу, что игра со «Спартаком» выдалась слишком напряжённой

Защитник «Торпедо»поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (5:1), а также отметил, что в следующих двух матчах с «Сочи» будут уровня плей-офф.«Такие матчи поднимают настроение. Мы выиграли, много забили… Хотя я не скажу, что игра была на больших скоростях и выдалась слишком напряжённой. Соперник, конечно, старался, боролся, но всё же ощущалась какая-то подавленность. Но я бы не хотел вдаваться в комментарии по поводу игры «Спартака», пусть москвичи сами это сделают. А мы должны беспокоиться о своей игре. У нас далеко не всё получалось в матче со «Спартаком». Например, во втором периоде мы играли не в свой хоккей, сбились на темп игры соперника. Но в третьем периоде всё же нашли в себе силы и дожали «Спартак».«Сочи» отступать некуда. Соперник, конечно, будет биться. Кроме того, у нас всегда тяжёлые игры с сочинцами — кость в кость. Но и мы сейчас ведём борьбу за каждое очко, так что можно ожидать поединки уровня матчей плей-офф», — цитирует Осипова пресс-служба клуба.