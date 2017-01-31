Террьен: с Нестеровым у «Монреаля» появится глубина состава и конкуренция

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»прокомментировал появление в команде российского защитника Никиты Нестерова. «Тампа» обменяла Нестерова в «Монреаль» на Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта. В 35 матчах сезона игрок набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-3».«Нестеров сыграет завтра с «Баффало». С ним у нас появится глубина состава. Учитывая возвращение в строй всех ребят, Нестеров поднимет уровень конкуренции в команде. Тренерам это нравится», – цитирует тренера официальный сайт клуба.