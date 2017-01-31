Зюзин: игрокам «Салавата» надо посамоотверженнее ловить шайбы на себя

Тренер «Салавата Юлаева»порассуждал на тему проблем команды при игре в обороне.«В чём причина? Даём бросать! Очень много бросков по воротам. Надо посамоотверженнее ловить шайбы на себя. Очень хороший пример показал Антон Лазарев. Блокировать шайбы, помогать вратарю, убирать нападающих с пятака, чтобы вратарь видел бросок. Это работа всех игроков. Не важно, Умарк, Лисин или кто-то ещё. Ты вышел на площадку – ты работаешь. Не важно, ты звезда или не звезда. Ты должен всегда выполнять свою работу. Если ты видишь, что защитник или нападающий будет делать бросок, ты должен ему помешать и не дать бросить по воротам, это твоя задача.Что меняем в обороне? Полностью игру мы не перестраиваем. Просто мы стараемся играть строже. Мы всегда ребятам говорим, чтобы они смотрели свободных игроков, очищали пятак, не давали бросать, а если бросок прошёл, то, конечно же, подбирали шайбу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.