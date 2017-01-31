Лушняк: в Пекине большинство не знает про клуб КХЛ

Нападающий «Слована»подвёл итоги выездной серии — команда привезла из Китая и Дальнего Востока 3 очка из 9.«Мы рассчитывали взять больше очков в этой поездке. К сожалению, к концу выезда мы были уставшие. Но это не может быть оправданием. Во втором периоде матча с «Куньлунем» мы сделали всего три броска по воротам. Так победить невозможно. В матче с «Адмиралом» нам не хватило сил, некоторые ребята из-за смены часовых поясов перед игрой даже не спали. Мы прилетели около девяти. Провели некоторое время на льду, затем у нас оставалось лишь пять часов на отдых. Конечно, это была самая тяжелая поездка в сезоне.Со словаками из «Куньлуня» Томашем Марцинко и Мартином Бакошем мы переписывались до игры и советовались, что стоит посмотреть в Пекине за такое короткое время. Мы разделились на две группы: одна пошла к Великой Китайской стене, со второй мы посетили Запретный город. Это было интересно и приятно, мы почувствовали себя немного свободнее. Для нас это возможность увидеть что-то новое. Другая культура, другая страна. Арена в Пекине новая и хорошая, не могу сказать ничего плохого и о публике. Было бы здорово, если бы на хоккей в Китае ходило больше людей. Хотя болельщики поддерживали свою команду, но там было спокойнее, чем в других городах. Когда мы гуляли, нас спрашивали, откуда мы и зачем приехали, большинство из них даже не знают, что у них в городе есть клуб, играющий в КХЛ», — приводит слова Лушняка hokej.sk.