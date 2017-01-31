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Мартемьянов: спасибо игрокам «Амура», что не опускают рук

31 января 2017, вторник. 18:53. Хоккей
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов после победы над «Авангардом» (4:2) оценил игру и прокомментировал идею возрождения Кубка Надежды.

«Знали, что выходили сегодня против сильного соперника, который будет биться „от ножа“, сражаться до конца. Но наши парни тоже отлично сражались и вырвали победу. Неплохо сыграли в обороне, плодотворно в атаке. Спасибо ребятам, что в этой ситуации не опускают рук.

Я положительно отношусь к идее возрождения Кубка Надежды. Всегда нужна игровая практика, можно больше времени дать молодёжи. Никакая тренировка не заменит игру», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Амур Андрей Мартемьянов
Новости. Хоккей
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