Мартемьянов: спасибо игрокам «Амура», что не опускают рук

«Знали, что выходили сегодня против сильного соперника, который будет биться „от ножа“, сражаться до конца. Но наши парни тоже отлично сражались и вырвали победу. Неплохо сыграли в обороне, плодотворно в атаке. Спасибо ребятам, что в этой ситуации не опускают рук.
Я положительно отношусь к идее возрождения Кубка Надежды. Всегда нужна игровая практика, можно больше времени дать молодёжи. Никакая тренировка не заменит игру», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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