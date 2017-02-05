КХЛ оставила без изменений наказание Андрея Разина и наложила на него штраф

Наказание главного тренера «Югры»оставлено без изменений, сообщает официальный сайт КХЛ.На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Югра» Андрея Разина наказание по правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правила игры в хоккей сезона 2016/2017» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.