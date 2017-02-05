Вудкрофт: удачная игра «Югры» поумерила аппетиты минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо»поделился впечатлениями после победы в матче с «Югрой» (3:2 Б).«У нас получился тяжёлый старт матча. Мы хотели выйти на лёд и владеть инициативой от самого старта до финальной сирены. «Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счёт этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты. Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периодах. Игра была действительно тяжёлой. «Югра» — серьёзный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам – это итог сегодняшнего дня», — цитирует Вудкрофта официальный сайт команды.