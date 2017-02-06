Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Медведев: будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ

6 февраля 2017, понедельник. 15:11. Хоккей
Совет директоров КХЛ обсудит ситуацию с будущим хорватского клуба «Медвешчак» в лиге на своём заседании вместе с другими клубами в конце сезона. Об этом сообщил член совета директоров, первый президент КХЛ Александр Медведев.

«Будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернётся большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки. У клубов должны быть гарантии, подкреплённые документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим», — цитирует Медведева ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ХК Медвешчак Александр Медведев
Новости. Хоккей
6 февраля 2017, понедельник
15:17 Тривино: этот сезон идёт у меня лучше, освоился в КХЛ
15:11 А. Медведев: будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ
14:58 КХЛ наложила обязательную дисквалификацию на Никиту Комарова
14:49 Кенневилль: вратари увеличиваются в размерах, с увеличением экипировки или без
14:38 Нападающий «Йокерита» Йоэнсуу дисквалифицирован на один матч
14:19 Провольнев: вызов в олимпийскую сборную стал неожиданностью
14:18 Паршин: «Салават Юлаев» не может до конца собраться на все 60 минут
14:10 Бобков: в сборную приехал с боевым настроением, настрой только на победу
14:08 Вовченко: две неудачные серии стоили «Северстали» борьбы за плей-офф
13:52 Браташ: олимпийская сборная — шанс для ребят заявить о себе
13:40 Нападающий «Слована» Лушняк получил вызов в сборную Словакии
13:14 Метсола: обменял бы все свои «сухари» на плей-офф
13:11 Воронин: второй сезон после возрождения «Спартак» проваливает, от этого тяжело
12:51 Тальбо оформил свой 5-й шат-аут в сезоне, а лучший показатель — 7
12:39 Марун: «Ойлерз» сыграли 4 матча – и теперь ещё один 5-дневный перерыв
12:19 ХК «Сочи» вернул нападающего Томилина из ВХЛ
12:11 Лундквист: «Рейнджерс» вышли на третий период, решив, что хотят эти два очка
12:06 Стали известны сочетания звеньев олимпийской сборной перед Кубком Словакии
11:59 Монтойя: когда всю игру счёт 0:0, проигрывать по буллитам тяжело
11:39 Гуденау: команд в КХЛ очень много. Может, ввести ежегодный обмен между лигами?
11:22 Тротц: Радулов — великолепное подписание для «Канадиенс»
11:17 Ван Римсдайк: в игре с «Бостоном» мы показали себя с лучшей стороны
11:12 Лучич: Макдэвид — как хоккейный Криштиану Роналду
11:09 «Спартак» возобновит тренировки 7 февраля
11:00 Читатели признали Ивана Ткаченко лучшим игроком в истории «Локомотива»
10:50 Кэмерон: игроки «Медвешчака» не хотели разочаровывать болельщиков
10:46 Пушкарёв: «Барыс» сыграл на победу, это самое главное, и дело не в красоте
10:39 Маклеллан: мы в «Ойлерз» рады, что эта пятидневная пауза существует
10:33 Макдэвид: Емелин – один из лучших силовых защитников в мире
10:31 Вратарь «Флориды» Берра планирует вернуться в Швейцарию в следующем сезоне
10:09 В. Петров: нивелируем интригу проходным статусом «регулярки», финиш дежурный
09:53 Коннолли: это был хороший месяц для «Вашингтона»
09:41 Грубауэр, Тальбо и Грабнер – звёзды дня в НХЛ
09:34 М. Юханссон: Грубауэр весь сезон играет очень хорошо
09:24 Элиаш: мне есть чем заняться после хоккея, я не хочу просто выходить на лёд
09:22 Министр спорта РФ: предпосылок к ослаблению лимита на легионеров в КХЛ пока нет
09:10 Черри: из-за ОИ владельцы теряют 2 недели, а игроки могут получить травмы
09:03 Макдона набрал своё 200-е очко в НХЛ
09:01 Макдэвид — 4-й среди действующих игроков по очкам после 100 первых матчей
09:00 Дубник выиграл 28-й матч в сезоне и делит лидерство по победам с Бобровским
06:59 Бобровский: на протяжении серии из 16 побед удача была на стороне «Коламбуса»
05:16 Бучневич провёл первую драку в НХЛ, его соперник был удалён до конца матча
03:35 Овечкин: вратарский дуэт «Вашингтона» — сильнейший в лиге
00:46 «Рейнджерс» одолели «Калгари», Бучневич очков не набрал
00:18 «Лос-Анджелес» внёс форварда Нолана в список травмированных
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+