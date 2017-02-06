А. Медведев: будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ

Совет директоров КХЛ обсудит ситуацию с будущим хорватского клуба «Медвешчак» в лиге на своём заседании вместе с другими клубами в конце сезона. Об этом сообщил член совета директоров, первый президент КХЛ Александр Медведев.
«Будущее «Медвешчака» будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернётся большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки. У клубов должны быть гарантии, подкреплённые документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим», — цитирует Медведева ТАСС.