Карлссон: хочется, чтобы болельщики «Барыса» и дальше заполняли трибуны

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон прокомментировал победу над рижским «Динамо» (1:0) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Плотная игра. Несколько хороших шансов было в первом периоде, но поубавилось во втором, также реализация большинства не удавалась. Вратарь соперника тоже неплохо сыграл, тяжело было ему забить. Немного нервно, когда ведём со счётом 1:0, он в любой момент может измениться. В конце, последние пять минут, хорошо проявили себя в обороне, так что всё закончилось хорошо.

Спасибо болельщикам, их поддержка заметно ощущалась. Трибуны были почти полными, хочется, чтобы болельщики продолжали также посещать все наши матчи. Особенно сейчас эта поддержка крайне необходима.

Ещё три игры, у нас небольшой перерыв будет, который как нельзя кстати сейчас. Одержали две важные победы, отдохнём, переведём дух — три матча, и там уже плей-офф», — цитирует Карлссона Sports.kz.