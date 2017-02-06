15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карлссон: хочется, чтобы болельщики «Барыса» и дальше заполняли трибуны

Карлссон: хочется, чтобы болельщики «Барыса» и дальше заполняли трибуны
Комментарии

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон прокомментировал победу над рижским «Динамо» (1:0) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Плотная игра. Несколько хороших шансов было в первом периоде, но поубавилось во втором, также реализация большинства не удавалась. Вратарь соперника тоже неплохо сыграл, тяжело было ему забить. Немного нервно, когда ведём со счётом 1:0, он в любой момент может измениться. В конце, последние пять минут, хорошо проявили себя в обороне, так что всё закончилось хорошо.

Спасибо болельщикам, их поддержка заметно ощущалась. Трибуны были почти полными, хочется, чтобы болельщики продолжали также посещать все наши матчи. Особенно сейчас эта поддержка крайне необходима.

Ещё три игры, у нас небольшой перерыв будет, который как нельзя кстати сейчас. Одержали две важные победы, отдохнём, переведём дух — три матча, и там уже плей-офф», — цитирует Карлссона Sports.kz.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android