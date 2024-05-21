Хайман стал третьим игроком в истории «Ойлерз» с 11+ голами в 12 матчах одного плей-офф

В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходит решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 3:0.
Вторую шайбу гостей по ходу матча сначала записали на канадского защитника Эвана Бушара, однако в итоге переписали на счёт совершившего подправление Зака Хаймана. В его активе теперь 11 голов и две результативные передачи в 12 матчах плей-офф текущего сезона. Таким образом он стал третьим игроком в истории «Ойлерз» с 11+ голами в 12 матчах одного плей-офф.
Ранее подобное удавалось Леону Драйзайтлю в 2023 году (13 шайб в 12 играх) и Эвандеру Кейну в 2022 году (12 шайб).
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