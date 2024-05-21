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Хайман стал третьим игроком в истории «Ойлерз» с 11+ голами в 12 матчах одного плей-офф

Хайман стал третьим игроком в истории «Ойлерз» с 11+ голами в 12 матчах одного плей-офф
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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходит решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 3:0.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5)     0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 25:48 (5x5)     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4)     1:3 Гарланд – 51:27 (5x5)     2:3 Гронек (Хьюз, Линдхольм) – 55:23 (5x5)    

Вторую шайбу гостей по ходу матча сначала записали на канадского защитника Эвана Бушара, однако в итоге переписали на счёт совершившего подправление Зака Хаймана. В его активе теперь 11 голов и две результативные передачи в 12 матчах плей-офф текущего сезона. Таким образом он стал третьим игроком в истории «Ойлерз» с 11+ голами в 12 матчах одного плей-офф.

Ранее подобное удавалось Леону Драйзайтлю в 2023 году (13 шайб в 12 играх) и Эвандеру Кейну в 2022 году (12 шайб).

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