Коди Сеси повторил достижение двух действующих защитников клубов НХЛ
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В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости уверенно впереди – 3:0. Победитель этого матча станет последним участником полуфинала Кубка Стэнли.
Счёт в матче на 22-й минуте открыл защитник гостей Коди Сеси. 30-летний хоккеист стал первым защитником в истории «Эдмонтона», которому удалось второй раз за время выступления в канадском клубе отличиться в решающих матчах серий плей-офф.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5) 0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 25:48 (5x5) 0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4) 1:3 Гарланд – 51:27 (5x5) 2:3 Гронек (Хьюз, Линдхольм) – 55:23 (5x5)
При этом Сеси стал всего третьим действующим защитником НХЛ с подобным достижением в североамериканской лиге. Ранее по два гола в седьмых матчах серий плей-офф также забивали ныне выступающий за «Флориду Пантерз» Брэндон Монтур и играющий сейчас за «косаток» Тайлер Майерс.
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