Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коди Сеси повторил достижение двух действующих защитников клубов НХЛ

Коди Сеси повторил достижение двух действующих защитников клубов НХЛ
Комментарии

В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости уверенно впереди – 3:0. Победитель этого матча станет последним участником полуфинала Кубка Стэнли.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл защитник гостей Коди Сеси. 30-летний хоккеист стал первым защитником в истории «Эдмонтона», которому удалось второй раз за время выступления в канадском клубе отличиться в решающих матчах серий плей-офф.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5)     0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 25:48 (5x5)     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4)     1:3 Гарланд – 51:27 (5x5)     2:3 Гронек (Хьюз, Линдхольм) – 55:23 (5x5)    

При этом Сеси стал всего третьим действующим защитником НХЛ с подобным достижением в североамериканской лиге. Ранее по два гола в седьмых матчах серий плей-офф также забивали ныне выступающий за «Флориду Пантерз» Брэндон Монтур и играющий сейчас за «косаток» Тайлер Майерс.

Материалы по теме
Защитник «Эдмонтона» установил новый рекорд франшизы в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android