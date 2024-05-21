Коди Сеси повторил достижение двух действующих защитников клубов НХЛ

В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости уверенно впереди – 3:0. Победитель этого матча станет последним участником полуфинала Кубка Стэнли.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл защитник гостей Коди Сеси. 30-летний хоккеист стал первым защитником в истории «Эдмонтона», которому удалось второй раз за время выступления в канадском клубе отличиться в решающих матчах серий плей-офф.

При этом Сеси стал всего третьим действующим защитником НХЛ с подобным достижением в североамериканской лиге. Ранее по два гола в седьмых матчах серий плей-офф также забивали ныне выступающий за «Флориду Пантерз» Брэндон Монтур и играющий сейчас за «косаток» Тайлер Майерс.