Малкин: я получаю удовольствие от каждой игры с Кросби

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что ему нравится играть в одной команде с Сидни Кросби. 29-летний канадский хоккеист близок к достижению отметки в 1000 очков за карьеру.
«Это потрясающее достижение. Сколько матчей он сыграл? 700? Невероятно. Я очень рад, что играю с ним. Я получаю удовольствие от каждой игры с ним. Мне нравится наблюдать за тем, как он действует. Надеюсь, что во вторник он наберёт три очка. Он наш капитан. Мы всегда поддержим его и пойдём за ним», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.