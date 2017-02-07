Аалтонен: Белов всегда может завести команду, он весьма жёсткий тренер

Нападающий «Витязя»рассказал об игре в звене с Марио Кемпе и Алексеем Копейкиным и поделился впечатлениями от пребывания в команде и работы под руководством Валерия Белова.«У нас отличная атмосфера в команде, мы нацелены на победу в каждом матче и выходим на лёд с уверенностью в своих силах. Самое главное – мы играем друг за друга, выкладываемся на площадке в каждом эпизоде. В защите все ложатся под шайбу, стараются блокировать броски, помогать вратарям. У нас получается хорошо разыгрывать большинство, и всё это помогает нам побеждать. Я слышал, что «Витязь» ранее никогда не играл в плей-офф, поэтому мне очень хотелось стать частью команды, которая прервёт эту традицию. Попасть в первую восьмёрку на Западе – наша главная цель, и все мысли только об этом.«Химия» в нашей тройке с Алексеем Копейкиным и Марио Кемпе? Наверное, всё дело в том, что мы одинаково понимаем хоккей. На льду мы единомышленники, хорошо чувствуем друг друга – кто в какую зону открывается, куда нужно пасовать. В нашем звене любой может забить или отдать передачу, мы стремимся в каждой смене приносить пользу команде.У нас отличный тренер! Я прекрасно чувствую себя в команде под его руководством. Мы периодически общаемся с Беловым, он подсказывает моменты, на которые мне нужно обратить внимание в своей игре. Мы с тренерским штабом всегда разбираем игры и соперников на теоретических занятиях, но это нормальная практика. Мне нравится теория и то, как Валерий Геннадьевич нам всё объясняет. Белов – великолепный мотиватор и всегда может завести команду! Да, он весьма жёсткий тренер и, если мы плохо играем, может дать волю эмоциям так, что у нас иногда вещи по раздевалке летают. Но это неудивительно, ведь Валерий Геннадьевич хочет побеждать, как и мы все. Для него главное, чтобы мы были единым коллективом, играли друг за друга и думали на льду. Сам по себе тренировочный процесс в «Витязе» не сильно отличается от того, что у меня было в Финляндии, а вот предсезонная подготовка была заметно тяжелее», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.