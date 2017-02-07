Петтерссон: минское «Динамо» вышло в плей-офф, теперь надо стремиться к большему

Нападающий минского «Динамо»поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Витязем», а также отметил, что команда уже начала подготовку к кубковым матчам.«Для нас это будет очень важная игра. Думаю, мы хорошо подготовились к матчу. У нас был хороший разбор соперника плюс отличная утренняя тренировка. Думаю, главным для нас будет следовать нашему игровому плану и отдаваться игре на все 100 %. Если мы сделаем всё в точности так, как от нас требуют тренеры, у нас будет хороший шанс на победу сегодня.В регулярном сезоне осталось всего четыре матча, поэтому нам пора начинать подготовку к плей-офф. Всё, что мы наработаем за эти матчи, будет с нами в финальных играх. Я не слежу за нашим положением в таблице, мы настраиваемся только на следующий матч и следующего соперника. Поэтому для меня сейчас важнее всего хорошо сыграть против „Витязя“.Плей-офф – это всегда здорово. Все ребята упорно работали для этого целый год. Одну из наших целей мы уже достигли. Теперь надо стремиться к большему. Мы уже начали готовиться к плей-офф. К старту нокаут-раунда мы должны быть готовы на 100 %», — цитирует Петтерссона пресс-служба клуба.