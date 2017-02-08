Кросби вторым после Макдэвида набрал 60 очков в текущем сезоне

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (2:3 Б).
Канадский форвард стал вторым игроком после Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», набравшим в текущем сезоне 60 очков, и догнал его в гонке бомбардиров. У Кросби 30 голов и 30 голевых передач в 46 матчах сезона. Игроку «пингвинов» осталось набрать 2 очка до отметки 1000 очков за карьеру.
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