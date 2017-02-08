Суини: я не был готов вверить тренерский пост Жюльену на долгое время

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал увольнение Клода Жюльена с поста главного тренера клуба.
«Учитывая план, который мы реализуем, я был не готов вверить руководство игроками Клоду Жюльену на долгое время. Я чувствовал, что есть разочарование от наших побед и поражений, что он будет подвержен этому каждый вечер.
Я буду проводить собеседования с другими тренерами. В том числе рассматриваю Брюса Кэссиди как кандидата на пост и хочу оценить его в деле. Это не вопрос побед и поражений», — приводит слова Суини MassLive.