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Рыбин: я бы давно перешёл на схему НХЛ и играл до конца мая

Рыбин: я бы давно перешёл на схему НХЛ и играл до конца мая
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о календаре в Континентальной хоккейной лиге.

— КХЛ продлила сезон до конца мая. Это знак того, что нас не ждут на чемпионате мира?

— Мне кажется, лига немного запоздала с этим решением. Я бы давным-давно перешёл на схему НХЛ. Сейчас всегда надо быть в форме. Я вот давно закончил, но сейчас через барьеры прыгаю. Готовлюсь к хоккейной Медиалиге, — сказал Рыбин в интервью LiveResult.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – до 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.

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