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Коньков: московскому «Динамо» нужно очень серьёзно подходить к вопросу с вратарской линией

Коньков: московскому «Динамо» нужно очень серьёзно подходить к вопросу с вратарской линией
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков рассказал, что бело-голубым необходимо усиление во вратарской линии.

«Динамо» нужно очень серьёзно подходить к вопросу с вратарской линией. С одним вратарём Моторыгиным тяжело будет проходить длинную дистанцию, тем более плей-офф. Усиление здесь нужно обязательно. Не знаю, кто у них будет номер один. Не случайно же, что в тренерском штабе именно во вратарской линии произошли изменения, когда ушёл Власов. Здесь видно, что с вратарской линией нужно серьёзно поработать, если «Динамо» собирается идти за Кубком Гагарина», — сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за первое место по итогам регулярки. В плей-офф московский клуб во втором раунде уступил челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.

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