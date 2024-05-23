Защитник ЦСКА Дыбленко: хочу, чтобы Бобровский выиграл Кубок Стэнли

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко хочет, чтобы российские хоккеисты стали обладателями Кубка Стэнли в текущем сезоне. Из четырёх оставшихся в плей-офф НХЛ команд, лишь в «Эдмонтоне» нет ни одного россиянина.

«Вот «Эдмонтона» не надо. Я хочу, чтобы ребята из России выиграли. Тот же Бобровский, например. Очень хочется, чтобы Сергей стал чемпионом. Все русские ребята. Вот честно. Вообще неважно, кто из них. За всех порадуюсь. Главное – не «Эдмонтон». «Эдмонтон» мы отсекаем.

Это моё мнение. Я хочу, чтобы ребята из России привезли кубок сюда. Если разрешат. Не разрешат? Ну ладно. Зато там пофоткаются и опять напомнят, что у русских ребят снова появился Кубок Стэнли», – цитирует Дыбленко «Комсомольская правда».

В составе «Рейнджерс» играют Игорь Шестёркин и Артемий Панарин, во «Флориде» – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, в клубе также работает тренер Максим Иванов. В «Далласе» выступает Евгений Дадонов.