Макдэвид: игроки «Эдмонтона» определённо стали более опытными за последние годы

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что команда стала более зрелой, получив опыт игры в плей-офф в предыдущих сезонах. В прошлом сезоне «Ойлерз» уступили «Вегасу» во втором раунде плей-офф, а в позапрошлом году проиграли «Колорадо» в финале Западной конференции.

«У нас определённо стало гораздо больше опыта благодаря участию в матчах плей-офф за последние несколько сезонов. Мы были в разных ситуациях, мы удерживали лидерство, мы возвращались в матчи и серии, какая бы ситуация ни была, мы проходили через неё в последние пару лет. Мы опираемся на этот опыт и определённо стали более зрелой группой игроков», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В финале Западной конференции НХЛ «Ойлерз» сыграют с «Далласом». Первый матч серии пройдёт в ночь на 24 мая в Далласе.