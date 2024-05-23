Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид: игроки «Эдмонтона» определённо стали более опытными за последние годы

Макдэвид: игроки «Эдмонтона» определённо стали более опытными за последние годы
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что команда стала более зрелой, получив опыт игры в плей-офф в предыдущих сезонах. В прошлом сезоне «Ойлерз» уступили «Вегасу» во втором раунде плей-офф, а в позапрошлом году проиграли «Колорадо» в финале Западной конференции.

«У нас определённо стало гораздо больше опыта благодаря участию в матчах плей-офф за последние несколько сезонов. Мы были в разных ситуациях, мы удерживали лидерство, мы возвращались в матчи и серии, какая бы ситуация ни была, мы проходили через неё в последние пару лет. Мы опираемся на этот опыт и определённо стали более зрелой группой игроков», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В финале Западной конференции НХЛ «Ойлерз» сыграют с «Далласом». Первый матч серии пройдёт в ночь на 24 мая в Далласе.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 1-й матч
24 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Скрестить пальцы и молиться». Главный тренер «Далласа» — об игре против Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android