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Владимир Крикунов рассказал, кого видит в финале ЧМ — 2024

Владимир Крикунов рассказал, кого видит в финале ЧМ — 2024
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что в финальном матче чемпионата мира — 2024 встретятся национальные команды Швеции и Канады.

— Есть сборные, чьи успехи вас удивляют?

— Удивить-то не удивляют. Но думаю, что шведы и канадцы будут в финале. Если шведы финнам не проиграют. У них там противостояние принципиальное. У шведов в этом году очень сильная сборная. Играет очень здорово, — сказал Крикунов в интервью LiveResult.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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