«Нью-Джерси» официально назначил Шелдона Кифа главным тренером клуба

«Нью-Джерси Дэвилз» официально назначил Шелдона Кифа главным тренером клуба, сообщает пресс-служба НХЛ. Напомним, ранее специалист работал с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Для меня большая честь быть членом организации «Нью-Джерси». Меня очень привлекает возможность возглавить эту молодую, динамичную команду и увидеть потенциал, который ещё можно раскрыть», — заявил Киф.

«Я очень рад приветствовать Шелдона и его семью в Нью-Джерси. Нашим главным приоритетом было найти подходящего тренера, который возглавил бы эту команду, и Шелдон впечатлял нас на каждом этапе собеседования. Он разделяет нашу цель раскрыть весь потенциал этого состава и принести нашим болельщикам четвёртый Кубок Стэнли в истории», — сказал управляющий партнёр «Дэвилз» Дэвид Блитцер.

В прошедшем сезоне «Нью-Джерси» возглавляли два тренера: Линди Рафф и Трэвис Грин, ставший исполняющим обязанности после отставки Раффа в марте.