Новичок московского «Динамо» Михеев: Гатиятулин не любит «пихать», но он не мягкий

Нападающий московского «Динамо» Артём Михеев, который недавно пополнил состав бело-голубых, рассказал о тренерских качествах наставника «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

– Я недолго с Гатиятулиным поработал, полсезона где-то. В целом это хороший тренер, который показывал результате в команде. Я думаю, что у Анвара Рафаиловича есть все возможности и перспективы проявить себя в Казани. Он хорош, как человек, так что желаю ему удачи.

– Многие говорят, что Гатиятулин – очень мягкий человек. Какой он на самом деле?

– Анвар Рафаилович не любит «пихать», чаще всего просто спокойно объясняет. Я не согласен с тем, что он очень мягкий, просто у всех своё видение, — сказал Михеев в интервью Metaratings.ru.

В регулярном сезоне-2023/2024 28-летний Михеев сыграл 68 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-10».

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса» 14 мая. Контракт со специалистом и его тренерским штабом рассчитан на два сезона.