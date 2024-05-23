Каменский: России на ЧМ возвращаться надо только на своих условиях — с флагом и гимном

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский ответил на вопрос, когда сборную России могут допустить до международных соревнований.

— Как думаете, нас могут вернуть на международный уровень уже в следующем году?

— Работать надо над этим. Новый министр спорта пришёл. Посмотрим, как получится. Будем вместе действовать. Конечно, международные игры нужны. Но только на наших условиях. С флагом и гимном, — сказал Каменский в интервью LiveResult.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады. Сегодня, 23 мая, состоятся все четыре матча 1/4 финала ЧМ.