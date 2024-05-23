Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский: России на ЧМ возвращаться надо только на своих условиях — с флагом и гимном

Каменский: России на ЧМ возвращаться надо только на своих условиях — с флагом и гимном
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский ответил на вопрос, когда сборную России могут допустить до международных соревнований.

— Как думаете, нас могут вернуть на международный уровень уже в следующем году?

— Работать надо над этим. Новый министр спорта пришёл. Посмотрим, как получится. Будем вместе действовать. Конечно, международные игры нужны. Но только на наших условиях. С флагом и гимном, — сказал Каменский в интервью LiveResult.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады. Сегодня, 23 мая, состоятся все четыре матча 1/4 финала ЧМ.

Материалы по теме
Канарейкин: чемпионат мира без России сильно потерял в качестве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android