Журналист The Athletic оценил, готов ли Матвей Мичков к игре в НХЛ

Журналист The Athletic Кори Пронман оценил, насколько нападающий СКА Матвей Мичков готов к игре в Национальной хоккейной лиге.

«Мичков обладает элитными навыками и элитным интеллектом. Он великолепно владеет шайбой в зоне нападения. Он действует на другом уровне, чем все остальные.

Я немного беспокоюсь о его физических показателях. Вот почему мне бы хотелось увидеть его в СКА, посмотреть, сможет ли он помочь команде выигрывать игры на профессиональном уровне и изменить ситуацию. Он не самый большой парень. Катание хорошее, но для него это не такая уж положительная черта, особенно при таких габаритах.

В долгосрочной перспективе я вижу влиятельного нападающего НХЛ, но на данном этапе развития я бы сказал, что он готов на 50%. Он очень талантлив, и я определённо хочу увидеть, как он приедет сюда, проведёт адскую предсезонку и поразит людей. Но когда начнётся сезон… посмотрим, что произойдёт», — написано в статье.

В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.