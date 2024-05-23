НХЛ назвала претендентов на приз лучшему генменеджеру сезона

Национальная хоккейная лига объявила, что Патрик Альвин из «Ванкувер Кэнакс», Джим Нилл из «Даллас Старз» и Билл Зито из «Флориды Пантерз» вошли в тройку финалистов «Джим Грегори Эворд» — приза лучшему генеральному менеджеру сезона.

Фото: NHL

Напомним, «Ванкувер» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 109 очков. Команда дошла до полуфинала плей-офф Западной конференции, где проиграла в серии «Эдмонтон Ойлерз».

«Даллас» и «Флорида» продолжают борьбу в плей-офф НХЛ, где в полуфинальных парах Кубка Стэнли — 2024 встречаются с «Эдмонтоном» и «Рейнджерс» соответственно.

Ранее главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет стал обладателем приза «Джек Адамс Трофи».