Слепышев обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА в «Динамо»

Нападающий Антон Слепышев обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА в московское «Динамо».

«Дорогие болельщики ЦСКА. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне эти шесть сезонов. Это было незабываемо! Вместе мы прошли многое: победы и поражения, завоевали три Кубка Гагарина. Я очень этим горжусь! Спасибо вам за всё, до свидания», — цитирует Слепышева пресс-служба ЦСКА.

Права на видео принадлежат ЦСКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

В составе армейцев 30-летний Слепышев провёл пять сезонов, в которых три раза завоёвывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на счету игрока 567 игр и 276 (130+146) очков при показателе полезности «+79».

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».