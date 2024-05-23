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«Ужасно терять такого парня». Ландеског — о ситуации с Ничушкиным

«Ужасно терять такого парня». Ландеског — о ситуации с Ничушкиным
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Шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о ситуации с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Россиянин во время серии плей-офф с «Далласом» был отстранён от игры на полгода и направлен в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Конечно, мы поддерживаем его и надеемся, что всё пройдёт хорошо. Но ужасно терять такого парня перед четвёртой игрой плей-офф. Мне просто жаль ребят в раздевалке, после того как они узнали эту новость», — приводит слова Ландескога журналист Райан Боулдинг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая в итоге осталась за «звёздами» (4-2). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.

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