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Полтапов рассказал, что требует от хоккеистов ЦСКА новый тренерский штаб клуба

Полтапов рассказал, что требует от хоккеистов ЦСКА новый тренерский штаб клуба
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Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, что требует от хоккеистов армейского клуба новый тренерский штаб во главе с Ильёй Воробьёвым.

— С новым главным тренером ЦСКА Ильей Воробьёвым успели познакомиться?

— Поработали с ним уже две-три тренировки. Но пока ничего не ясно. Должны просто быть быстрее — так было нам сказано.

— С учетом всех революционных обновлений в ЦСКА, смены тренерского штаба и ухода ряда знаковых игроков что нужно сделать команде, чтобы вернуть себе трофеи?

— Работать и играть на полную. Постоянно, — сказал Полтапов в интервью «Известиям».

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».

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