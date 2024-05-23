Экс-форвард «Сибири» Михеев: штраф в четыре очка подкосил команду

Бывший нападающий «Сибири», а ныне игрок московского «Динамо» Артём Михеев рассказал, как штраф от КХЛ за превышение числа легионеров повлиял на новосибирский клуб.

«Это немного подкосило команду, после этого мы проиграли ряд матчей. Мы просели примерно на неделю, после чего пришлось восстанавливаться. Оказалось, что поздно спохватились, потому что тогда мы боролись за путёвку в плей-офф», – сказал Михеев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за превышение лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «Амура» новосибирскому клубу не хватило четырёх очков.