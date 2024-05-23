Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард «Сибири» Михеев: штраф в четыре очка подкосил команду

Экс-форвард «Сибири» Михеев: штраф в четыре очка подкосил команду
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Сибири», а ныне игрок московского «Динамо» Артём Михеев рассказал, как штраф от КХЛ за превышение числа легионеров повлиял на новосибирский клуб.

«Это немного подкосило команду, после этого мы проиграли ряд матчей. Мы просели примерно на неделю, после чего пришлось восстанавливаться. Оказалось, что поздно спохватились, потому что тогда мы боролись за путёвку в плей-офф», – сказал Михеев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за превышение лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «Амура» новосибирскому клубу не хватило четырёх очков.

Материалы по теме
Стал известен срок контракта нападающего Артёма Михеева с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android