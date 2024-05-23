Генменеджер «Колорадо»: есть вероятность, что Ничушкин вернётся в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд рассказал о возможном будущем российского форварда клуба Валерия Ничушкина. Россиянин во время серии плей-офф с «Далласом» был отстранён от игры на полгода и направлен в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Мы должны рассмотреть все варианты. На данный момент приоритет номер один — предоставить Вэлу необходимую помощь. Мы посмотрим, к чему всё это приведёт, есть вероятность, что он вернётся в следующем сезоне.

Ничушкину предстоит восстановить доверие к организации. Мы рассмотрели все варианты. Очевидная вещь — прекращение контракта, верно? Для нас это не вариант», — приводит слова Макфарланда журналист Райан Боулдинг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз», которая в итоге осталась за «звёздами» (4-2). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.