Олимпийский чемпион Пашков назвал главных фаворитов ЧМ-2024

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков рассказал о главных фаворитах ЧМ-2024.

«Пока лучше выглядят канадцы и шведы. Эти две команды. Удивил ли меня кто-то из команд на чемпионате мира? Нет, всё это было уже в том или ином виде. Канадцы хорошо выглядели первые два матча, очень сильно, потом последнюю игру с чехами они тактически сыграли или попали на акклиматизацию», — приводит слова Пашкова «ВсёПроСпорт».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.